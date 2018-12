Cour et Jardin ontvangt Roland en Veerle Malschaert Nele Dooms

06 december 2018

12u12 1 Dendermonde Het cultuurcafé Cour et Jardin nadert het einde van een allereerste werkjaar. Uitbaters Erika en Hans ontvangen om het jaar af te sluiten deze maand nog enkele toppers. De feestelijke decembermaand staat voor muziek, theater en feest.

Zo zal er een speciale en intieme comedy night plaatsvinden met comédienne Veerle Malschaert, die Dendermondse roots heeft. Het publiek mag zich verwachten aan een unieke en uitgebreide ‘best-of show’. Die vindt plaats op vrijdag 14 december om 20 uur.

Een week later, op vrijdag 21 december, ontvangt Cour et Jardin blueslegende Roland Van Campenhout. Deze zomer was hij nog te gast in de Jardin Creole, nu speelt hij binnen een concert. Dat begint om 21 uur.

In de loop van de maand treden bovendien ook nog een aantal Dendermondse dj’s aan, die telkens voor een feestelijke dansavond zorgen. Live entertainment komt er ook nog met KUNOS, intieme folkpop en Dendermondenaar Peter Verhas met zijn Verjazz combo. Een bier-proefavond van BakskeBier, met ambachtelijke biertjes, is het sluitstuk.

Het hele programma is te vinden op www.couretjardin.be.