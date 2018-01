Correctionele rechtbank voor daders roofoverval 27 januari 2018

Drie van de vier meerderjarigen die op 3 oktober 2017 een bejaarde bankdirecteur in zijn woning in elkaar sloegen en hem beroofden zullen zich binnenkort moeten verantwoorden voor de correctionele rechtbank in Dendermonde.





Dat heeft de raadkamer vandaag beslist. C.V. werd die maandagavond in elkaar geslagen en belandde in het ziekenhuis met levensbedreigende verwondingen, maar overleefde het geweld. De feiten werden gepleegd door S. J. uit Lebbeke en Fikri A. uit Dendermonde samen met nog twee andere minderjarigen. Twee anderen, Ales M. en Sven K. stonden nog op de uitkijk buiten aan de deur. Uiteindelijk belde K. zelf naar de politie en vertelde dat hij verplicht was om deel te nemen omdat hij nog een drugsschuld had openstaan bij S.J. De medeplichtigen kwamen bij de bankdirecteur uit, omdat ze zijn adresgegevens hadden van zijn portefeuille die al eerder was gestolen door Sven K. Die laatste wordt geïnterneerd na een deskundig verslag. De drie anderen verschijnen binnenkort voor de correctionele rechtbank. De twee minderjarigen werden in een instelling geplaatst. De jongeren behoren tot een bende die enkele maanden geleden voor heel wat problemen zorgden in Dendermonde. (KBD)