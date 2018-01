College reikt 'Oscars van de Poëzie' uit 27 januari 2018

Het Oscar Romerocollege van Dendermonde reikte de 'Oscars van de Poëzie' uit, genoemd naar de schoolnaam. Het college organiseerde immers haar jaarlijkse poëziewedstrijd. Liefst achthonderd leerlingen namen hier aan deel. "Het is een ideale gelegenheid om jongeren te sensibiliseren rond poëzie", zegt directeur Hans Vanhulle. "Daarom doen we dit elk jaar. Thema deze keer was humor. Een makkelijke combinatie met poëzie bleek het niet te zijn, maar heel wat leerlingen lieten zich inspireren door de actualiteit. Ze schreven niet alleen grappige gedichten over Donald Trump, Kim Jung Un en Bart De Pauw, maar ook over hun leerkrachten, de problemen met hun lockersleutel en de schaduwkanten van hun gsm, Facebook en hun playstation."





(DND)