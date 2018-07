Cocktails en Jazz bij City Sounds Nele Dooms

24 juli 2018

De vzw City Sounds presenteert in haar Zomerbar op woensdag 25 juli een cocktailnight. De organisatoren doen de "Roaring 20's and 30's" herleven met cocktails en jazz. De muziek wordt de hele avond verzorgd door het Laurent Dierickx Trio en Dconvict. De Zomerbar, in de tuin van Huis van Winckel aan de Kerkstraat in Dendermonde, opent vanaf 18 uur. De toegang is gratis. Iedereen is welkom. Info: info@city-sounds.be.