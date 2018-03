Club 71 laat fietsen wijden voor veilige tochten 07 maart 2018

De leden van wielerclub Club 71 uit Grembergen zijn hun nieuw seizoen gestart. Dat gebeurde niet alvorens voorspoed af te dwingen. De fietsers verzamelden d aan de kerk van Grembergen voor een fietsenwijding. "Dit is een jaarlijkse gewoonte", zegt bestuurslid Monique Praet. "We hebben voor het eerst naast de eigen leden andere fietsers uitgenodigd. We hopen met de wijding op een fietsseizoen zonder ongelukken en pech." Nadien vertrokken ze meteen voor een eerste rit van het nieuwe werkjaar. (DND)