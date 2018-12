City Sounds richt Winterbar in

Geert De Rycke

12 december 2018

City Sounds richt deze weken een Winterbar in. Als locatie kozen ze ‘Le Jardin’, de prachtige tuin achter cc Belgica.

Tijdens de openingsavond van de Winterbar in Le Jardin in de Kerkstraat deelden de organisatoren gratis pannenkoeken uit. ‘Wij gaan lokaal’ gaf er workshops en er was een expo met werken van Verlaeckt. Verder stond er dat weekend ook een culinaire avondmarkt, een pop-up shop en dj’s op het programma.

Ook komend weekend is er nog heel wat te beleven in de Winterbar. Er zullen opnieuw exposities zijn en uiteraard mag ook de muziek niet ontbreken. Vanaf donderdag 13 tot en met zaterdag 15 december is er nog wat te beleven. Daarna sluit de bar opnieuw zijn deuren.

Info op Facebook: ‘City Sounds Winterbar 2018’.