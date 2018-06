Circus Ronaldo strijkt neer op Gedempte Dender 08 juni 2018

02u49 0

Circus Ronaldo heeft zijn tenten opgezet op de parking Gedempte Dender. Het circus brengt er de voorstelling Fidelis Fortibus, op verzoek van Cultuurcentrum Belgica en andere cultuurcentra uit de buurt. Alle artiesten zijn overleden in circustent Fidelis Fortibus. Alleen de clown is overgebleven, maar die weigert te vertrekken. Rond de cirkel van verkleurd zaagsel begroef hij de overleden circusartiesten. Het publiek mag zich aan een melancholische voorstelling verwachten en prachtige, klassieke circusacts, waarin de clown herinneringen ophaalt aan zijn circusfamilie. Voorstellingen vinden plaats op vrijdag 8 juni en zaterdag 9 juni, telkens om 20 uur. Toegangskaarten kosten 16 euro. Info en tickets: 052/20.26.26 of via info@ccbelgica.be. (DND)