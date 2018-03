Circus Barones op Gedempte Dender 13 maart 2018

Circus Barones strijkt neer op de Gedempte Dender in Dendermonde. De artiesten brengen er hun nieuwe show 'Een Reis rond de Wereld'. Clowns Ronny, Patatje en Patat nemen het publiek mee naar exotische gebieden, mysterieuze Oosterse landen en zuiderse temperamenten. Barones belooft spectaculaire acts, zowel in de piste, als hoog in de nok van de circustent. Naast illusie en magie en acrobatie hebben ook dieren een plaats in de show. Siberische steppenkamelen, Zuid-Amerikaanse lama's en Friese paarden maken hun opwachting. Voorstellingen vinden plaats morgen om 15 uur, vrijdag 16 maart om 18 uur, zaterdag 17 maart om 15 en 18 uur en zondag 18 maart om 11 en om 15 uur.





Voor de familievoorstelling op zondagochtend betalen volwassenen de kinderprijs. Het circus geeft 25 gratis duo-tickets weg voor vrijdag 16 maart. Die toegangskaarten gaan naar de eersten die mailen naar circusbarones.secretariaat5@gmail.com. (DND)