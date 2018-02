Cinema in 't Plein 20 februari 2018

Lokaal dienstencentrum 't Plein van Baasrode wordt even cinema. Liefhebbers kunnen er op dinsdag 20 februari kijken naar de film "L'aile ou la cuisse". Charles Duchemin, restaurantcriticus en uitgever van de 'Guide Duchemin, is de schrik van alle chef-koks. Steeds meer befaamde restaurants halen hun ingrediënten van de grote firma Tricatel. De kwaliteit van de Franse restaurants gaat hierdoor zienderogen achteruit en Duchemin ontneemt steeds meer restaurants hun sterren. Duchemin gaat het gevecht aan met deze grote leverancier van kant-en-klaar voedsel. De voorstelling begint om 14 uur in de polyvalente zaal van 't Plein, aan de Kloosterstraat in Baasrode. De toegang bedraagt 3,50 euro. Info: 052/25.70.90 of via ldc.plein@ocmw.dendermonde.be. (DND)