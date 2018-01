Cinema in 't Plein 02u46 0

Lokaal dienstencentrum 't Plein van Baasrode wordt voor even een gelegenheidsbioscoop. Op vrijdag 5 januari kunnen liefhebbers er kijken naar de film "Hondenhotel". Twee weeskinderen beginnen in een oud leegstaand hotel een hondenhotel voor alle zwerfhonden uit de stad. De voorstelling start om 14 uur. Iedereen kan terecht in de polyvalente zaal van 't Plein, aan de Kloosterstraat in Baasrode. De toegang bedraagt 3,5 euro. Info en reservatie: LDC.Plein@ocmw.dendermonde.be. (DND)