Cinema Canvas strijkt neer in Le Jardin Creole 12 juli 2018

02u43 0

Cinema Canvas strijkt deze week neer in Le Jardin Creole, de zomerbar in de tuin van CC Belgica in Dendermonde. Filmmliefhebbers genieten drie avonden op rij van een topfilm. "Cinema Canvas verwent een zomer lang drie avonden per week liefhebbers met een kwaliteitsfilm", zegt Bart Van den Broucke van CC Belgica. "We zijn erg tevreden dat ook Dendermonde gaststad kan zijn." Het reizend filmfestival presenteerde in de Jardin gisteren '12 Angry Men'. Het publiek kreeg eerst extra uitleg van een expert, daarna startte de vertoning. In het sfeervolle decor van de zomertuin was het genieten voor de ongeveer 120 filmkijkers die opdaagden. Vandaag staat 'Pauline à la plage' op het programma en morgen 'The Return'. (DND)