Cinema Canvas strijkt neer in Le Jardin Creole 11 juli 2018

Cultuurcentrum Belgica van Dendermonde krijgt deze zomer Cinema Canvas op bezoek. Canvas trekt de kaart van de kwaliteitsfilm en laat enkele bekende filmkenners de film inleiden. Als locatie is Le Jardin Creole, de zomerbar achter Huis Van Winckel in hartje Dendermonde, uitgekozen. Klara-presentatrice Greet Samyn is gastvrouw in Dendermonde. De vertoonde films zijn divers: klassiekers, cultfilmpjes en onbekende filmpareltjes van vroeger en nu. Vandaag wordt '12 Angry Men' getoond, de keuze van Charlotte Vanhecke. Expert Patrick Duynslaegher geeft uitleg. Op donderdag 12 juli vindt de vertoning van 'Pauline à la Plage', de keuze van Arne Sierens, plaats. En op vrijdag 13 juli volgt 'The Return', de keuze van Gilles Coulier. De vertoningen beginnen telkens om 20 uur. Toegangskaarten kosten 6 euro. Liefhebbers kunnen terecht in Le Jardin Creole aan de Kerkstraat in Dendermonde. Info: www.ccbelgica.be. (DND)