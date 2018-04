Choreograaf wint grote prijzen in Amerika 06 april 2018

02u30 0 Dendermonde Choreograaf Kris De Jonghe uit Dendermonde heeft in Amerika twee grote prijzen binnengehaald met zijn choreografie 'Insomnia'. Begin volgende week trekt hij met zijn showteam naar New York om daar te dansen.

Kris De Jonge is niet alleen gekend als gewezen Heemskind dat ooit het Ros Beiaard bereed, hij is ook een gevierd danser en choreograaf. Al jaren leidt hij het showteam Are U Famous, dat op allerlei evenementen en voor artiesten shows verzorgt. Eén van zijn choreografieën 'Insomnia', een combinatie van techniek, jazz en hiphop, werd opgepikt door een Russische danseres. "Ik kende haar van de Koninklijke Balletschool", vertelt Kris. "Zij vroeg me of ze de choreo mocht gebruiken om met haar dansers in Boston uit te voeren. Ik stemde toe en ze nam ermee deel aan twee wedstrijden."





Met succes, want Insomnia sleepte twee grote prijzen in de wacht. In de wedstrijd Showstopper belandde de choreo op de eerste plaats en werd ook overall winnaar. Ook bij Starbound zat er een eerste plaats in en de Elita Gold Award.





Resultaat is dat Kris De Jonghe volgende week, op 10 april, met enkele dansers van zijn showteam naar New York vertrekt. "Want dezelfde choreo heeft nu ook de finale behaald van YAGP, de Youth American Grand Prix", zegt hij. "We dansen Insomnia in de finale in het Lincoln Center van New York. Natuurlijk zijn we razend trots." (DND)