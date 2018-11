Chiro Ommekaar steekt quiz in feestelijk jasje Nele Dooms

08 november 2018

Chiro Ommekaar van Vlassenbroek in Baasrode organiseert op zaterdag 10 november haar jaarlijkse quiz. Die wordt dit jaar in een feestelijk jasje gestoken. Iedereen wordt dan ook uitgenodigd om in zijn mooiste feestkledij of galakleren naar de quiz te komen. De vragen worden gesteld vanaf 20 uur. Ploegen van zes personen kunnen deelnemen. Meedoen kost 20 euro per ploeg. Om 17.30 uur vindt eerst een kinderquiz plaats. Die is gratis. Liefhebbers kunnen terecht in de feestzaal van het Oscar Romerocollege, aan de P. van Duysestraat 6 in Dendermonde. Info: http://www.chiro-ommekaar.be.