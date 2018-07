Chiro Kadee op Stamenee 12 juli 2018

02u33 0 Dendermonde Chiro Kadee uit Appels organiseert dit weekend haar jaarlijkse driedaagse festival 'Stamenee Kadee'. Dat vindt plaats naar aanleiding van de jaarmarkt in het dorp.

Kadee vult zaterdag 14, zondag 15 en maandag 16 juli met muziek, amusement en lekker eten en drinken. Het gebeuren is aan de 29ste editie toe. Op de chiroterreinen aan de Hoofdstraat van Appels worden tafels, stoelen, loungezetels en nagelblokken voorzien. Er vinden tal van optredens en activiteiten plaats en er is een ruim assortiment aan streekbieren. Onder andere Muffler, Flinter, Sons of Sirius, Azzaro, Pilod en deejay sets van Hide 'N Seek zorgen voor muzikaal vertier.





Een reuzebarbecue op zaterdagavond is het startschot voor Stamenee Kadee. Op zondag vindt een Viking Kubb-toernooi plaats. De finale van het WK voetbal zal op groot scherm uitgezonden worden en afsluitengebeurt met een Late Night Quiz. Tijdens de jaarmarkt op maandag treden verschillende muziekbands op. Stamenee Kadee wordt afgesloten met een openluchtfuif. De toegang is drie dagen lang helemaal gratis! Meer info: www.stameneekadee.be. (DND)