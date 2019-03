Chiro-jongeren houden Krakmoment op Grote Markt Nele Dooms

31 maart 2019

Tientallen kinderen en jongeren van verschillende Chiro’s uit de streek bliezen zondagnamiddag verzamelen in het Dendermondse stadscentrum. Het overkoepelende gewest Aymon organiseerde er een Krakmoment. “Dat is een ideaal moment om ons jaarthema eens goed in de kijker te zetten”, zegt Gerrit Van Houwe van gewest Aymon. “Dat is dit jaar ‘Ca va?!’. Met dit thema kaart Chiro het belang aan van je goed voelen op de Chiro. Het gevoel dat je op de Chiro terecht kan met jouw manier van beleving, voelen en denken. Het is een moeilijk, maar wel zeer actueel thema.” Voor het Krakmoment verzamelden de jongeren eerst aan het Sas. Vandaag ging het in stoet, en onder muzikale begeleiding van Chirodrumband Kreaboem, naar de Grote Markt. Kinderen konden daar zingen, spelen en dansen. Op zaterdag was de Grote Markt ook al hét terrein voor jongeren geweest. Toen organiseerde het Scoutsdistrict Land van Aymon een Districtsdag op de Grote Markt. Daarvoor kwamen zo’n 400 scoutsleden samen op het plein voor een grote stoelendans.