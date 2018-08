Chinese kinderen genieten van Dendermondse folklore Koen Baten

01 augustus 2018

15u45 4

Een 20-tal chinese jongeren hebben gisteren een bezoek gebracht aan de Ros Beiaardstad Dendermonde en de drie gildenreuzen aan de kazerne. Het bezoek van de chinese jongeren kadert in het teken van een televisieprogramma van een van de meest bekeken zenders, maar tegelijk is het ook de bedoeling om meer toeristen vanuit China naar de stad te trekken. "Jullie reuzen zijn echt heel erg cool," klinkt het bij de chinese Lucy.

Het bezoek vanuit China startte met een maaltijd in het Vaderland, daar stonden Dendermondse paardenworsten met frietjes op het menu. Daarna ging het naar het stadhuis van Dendermonde, waar een belangrijke Chinese vaas stond. Daarna volgde het hoogtepunt van het bezoek. Een blik achter de schermen in de Hollandse Kazerne en de drie reuzen van dichtbij bekijken, dit alles onder begeleiding van Patrick Segers, die de nodige tekst en uitleg gaf. Het idee kwam van Reinhart Macharis, die de Chinezen naar hier wist te halen.

Het bezoek aan de stad werd ook gefilmd door Hunan TV. Een grote commerciële televisiezender die kinderen volgt van Chinese celebrities op een grote reis. Zij maken een programma over de kinderen dat maar liefst door 400 miljoen kijkers wordt bekeken. "De bedoeling is om aan toekomstige toeristen te tonen wat de stad te bieden heeft", zegt Beijia-Qunjian Liu, van Hunan TV International. "Op deze manier willen we ook de toeristen de weg eenvoudiger naar hier laten vinden", klinkt het. "De bedoeling is om een certificaat 'Welcome Chinese' te kunnen behalen, zodat de toeristen uit China weten dat ze hier welkom zijn", vult Reinhart aan.

De Chinese kinderen genoten alvast heel hard van het bezoek aan de stad. Niet alleen mochten ze kijken naar de gildenreuzen. Enkele kinderen mochten ook op het 'Schipke' klimmen en een echte piraat zijn. Ook de knaptanden werden getoond en natuurlijk ook uitgetest door de kinderen. "Ik vond de knaptanden zelf wel een beetje beangstigend", gaf Zehan Fang(10) toe. "De reuzen vind ik echt wel super leuk. Ik heb heel veel geleerd en zal het bezoek niet snel vergeten. Misschien als ik ouder ben kom ik nog wel eens terug", aldus Fang.

Ook Lucy genoot zichtbaar van het bezoek aan de stad. "Het is hier echt heel leuk. De reuzen zijn super om te zien, wij kennen dat bij ons niet. Daar zijn het vooral draken die populair zijn. Ik mocht zelf ook even knaptand spelen, wat een zeer leuke ervaring is", besluit Lucy. Vlak voor het vertrek naar de chocoladefabriek Callebaut in Wieze werden de kinderen nog getrakteerd op een dans van reus Indiaan. "Echt een geweldig leuke namiddag", klinkt het.