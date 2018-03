Chefkok Appelsveer lanceert eigen ijsmerk ELKE DENDERMONDSE DEELGEMEENTE KRIJGT EIGEN VERDEELPUNT NELE DOOMS

23 maart 2018

02u49 0 Dendermonde Olivier Van de Meerssche, chefkok van restaurant Appelsveer, lanceert zijn eigen ijsmerk. 'Ollibolli' is roomijs gemaakt met melk van koeien die grazen op Appelse weiden. "We gaan voor de autenthieke smaak van hoe ijs vroeger smaakte", zegt hij.

Een eigen ijsjeshuis hadden ze al aan het Appelsveer, in een kleine aanbouw in de tuin van het restaurant. Tijdens zomermaanden konden toeristen die langs de Scheldedijk aan het restaurant passeerden en bezoekers van de horecazaak smullen van lekkere ijsjes. "Het is daar dat we merkten dat mensen artisanaal ijs echt wel weten te waarderen", zegt Olivier Van de Meerssche. "Het bracht ons op het idee om hier meer mee te doen."





Van de Meerssche, die ooit als chefkok het vroegere restaurant 't Ebdiep een Michelinster bezorgde en met zijn Appelsveer tegenwoordig erg goed scoort in de Gault&Millau, verdiepte zich daarom de voorbije maanden in ijs draaien. Resultaat is een geheel eigen ijsjesmerk, 'Ollibolli', met als ondertitel "grootmoeders roomijs".





"Want daar draait het om", zegt Van de Meerssche. "We laten de authentieke smaak van roomijs herontdekken. Daarvoor doen we alles zelf en we gebruiken alleen natuurlijke basisproducten. Geen poeders, maar echt aarbeien of chocola voor de smaak. En de volle melk van de koeien die grazen op de Appelse weidelanden langs de Schelde."





Naam is niet toevallig

Om het roomijs verschillende smaken te geven, werkt Van de Meerssche samen met leveranciers uit de buurt. La Confiance op het Hoogveld zorgt voor speculoos, Barry Callebaut voor chocola. Voor de smaak pistache worden echte nootjes gebruikt. In totaal biedt Ollibolli acht smaken aan. Het ambachtelijk ijs krijgt ook een suiker- en lactosevrije versie.





Elke Dendermondse deelgemeente krijgt een verdeelpunt van Ollibolli. De naam is overigens niet toevallig gekozen. "Als twaalfjarigen noemden familie en vrienden me Olli of Bolli. Ik heb beide gecombineerd", zegt Van de Meerssche. "Ook over het etiket is nagedacht. Dat toont een klein jongetje. De foto is ooit lang geleden gemaakt op de plaats waar wij nu ons restaurant hebben." Terwijl Van de Meerssche de weg van een eigen ijsmerk inslaat, paste hij ook de kaart van zijn restaurant aan. Op het menu staan voortaan ook tapas als aperitief of als voorgerecht en worden er ook steak en zelfs Dendermondse paardenworsten geserveerd. "Op die manier willen we duidelijk maken dat echt iedereen hier welkom is", klinkt het. "Sommigen laten zich misschien afschrikken door het gastronomische imago dat Appelsveer wat geniet. Maar wij willen gewoon mensen verwennen met eten dat ze lekker vinden. Daar horen ook toegankelijke gerechten bij. En ook lekkere ijsjes natuurlijk."