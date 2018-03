Chauffeurs raken noorden kwijt INWONERS KLAGEN WILDGROEI AAN VERKEERSBORDEN AAN NELE DOOMS

08 maart 2018

02u54 0 Dendermonde Inwoners van Sint-Gillis-Dendermonde klagen de wildgroei aan verkeersborden in hun dorp aan. Vooral de massa borden van zone dertig roepen vragen op. "Niemand die er nog aan uit geraakt. En vele ervan zijn zelfs nutteloos."

De resem extra verkeersborden in Sint-Gillis heeft alles te maken met de definitieve invoering van het aangepaste circulatieplan daar. Terwijl in de proeffase nog zo goed als heel Sint-Gillis een zone dertig was, werd uiteindelijk beslist die maatregel in te perken tot enkel woonwijken en schoolomgevingen. De grotere verbindingswegen kregen een snelheidsregime van vijftig kilometer per uur. De aanduiding van die zones dertig resulteert in de plaatsing van tientallen extra verkeersborden.





Niet zichtbaar

Inwoners stellen zich nu grote vragen bij wat ze zelf "de wildgroei aan nutteloze borden" noemen. "Vele van die borden zijn gewoon met verzwarende elementen lukraak op voetpaden geplaatst", zegt Dirk Baert. "Ze staan op veel plaatsen in de weg en hinderen voetgangers. Iedereen kan ze bovendien zomaar verplaatsen en ze waaien ook regelmatig om. Vaak zijn ze ook niet zichtbaar omdat er andere verkeerstekens voor staan of hinderen ze het zicht op andere borden."





Inwoners vinden dat de hele situatie voor veel verwarring zorgt. "Wie kan er op den duur nog aan uit", klinkt het. "In de Resedalaan bijvoorbeeld verandert de snelheid diverse keren van vijftig naar dertig", zegt Baert. "In sommige woonstraten is dan weer wel nog altijd zone vijftig toegelaten. En op diverse plaatsen spreken verkeersborden elkaar tegen."





Resultaat is de vraag om de verkeersborden weer te verwijderen. "Dat aan de scholen overal zone 30 geldt, is noodzakelijk. Maar dat was voor het circulatieplan ook al het geval", zegt Baert. "Al de andere borden voor zone dertig verdwijnen best. Ze zorgen toch alleen maar voor chaos, zeker omdat er op enkele maanden tijd constant aanpassingen zijn geweest."





Circulatieplan

Volgens schepen van Mobiliteit Niels Tas (SP.A) staat in principe elk verkeersbord op zijn plaats. "Het is wel correct dat vele ervan nog los staan", zegt hij. "Dat heeft alles te maken met de snelheid waarop deze borden, na de definitieve beslissing over het circulatieplan, geplaatst moesten worden. Ons personeel van de technische dienst is nu stelselmatig bezig die overal vast te zetten. We laten ondertussen ook nog eens extra nakijken of alle borden nog goed staan. We kozen ervoor om verbindingswegen aan vijftig kilometer per uur te houden, maar wijken wel zone dertig te geven. Dat zorgt er inderdaad voor dat er meer borden nodig zijn en dat chauffeurs op die plaatsen extra moeten opletten."