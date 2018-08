Césaire mag rugbytalent verder ontwikkelen bij Engelse topclub Van Dendermonde Rugby Club naar Leicester Tigers Nele Dooms

24 augustus 2018

12u30 7 Dendermonde Dendermonde Rugby Club (DRC) zendt zijn zonen uit. En dan hebben we het over Césaire Muhirwa: amper 15, maar op weg naar de Engelse topclub Leicester Tigers. "Ik ga er alles aan doen om mijn droom te verwezenlijken en professioneel rugbyspeler te worden", verzekert hij.

Aimé Césaire Muhirwa — Césaire voor de rugbyvrienden — is op en top een jeugdproduct van DRC. Als 6-jarige sloot hij zich aan. Toevallig, omdat zijn oudere broer zich toen ook inschreef. Maar de jeugdcoaches kregen al snel in de mot dat Césaire flink wat talent in huis heeft.

Zelf blijft hij daar nochtans erg bescheiden onder. "Ik speel gewoon graag rugby", klinkt het. "Ik besef wel dat ik talent heb voor deze sport, maar ik vind het feit dat ik een teamspeler ben mijn belangrijkste kwaliteit. Rugby speel je met de hele ploeg, niet als individu."

Maar zijn talent blijft onmiskenbaar, en dat is ook het buitenland niet ontgaan. Dankzij een partnership met Leicester Tigers vinden er bij DRC regelmatig kampen van de Engelse topclub plaats. En daar is Césaire ook de Engelse coaches opgevallen. Niet veel later volgde een uitnodiging om een trainingskamp te volgen bij de Leicester Tigers Academy.

Césaire werd vervolgens snel — met grote aanbeveling van Leicester Tigers Academy — toegelaten om zijn schoolopleiding te volgen in de Langley School, en zijn rugbycarrière verder te ontwikkelen in Engeland. "Ik heb meteen toegezegd", aldus Césaire. "Zo'n unieke kans laat je niet liggen. Ik weet dat ik mijn thuis, mijn ouders en mijn vrienden ga missen, maar dat heb ik er voor over. Ik droom al vier jaar van een professionele rugbycarrière. Dat begon toen een coach tijdens een toernooi in Frankrijk tegen me zei dat ik echt iets zou kunnen betekenen in de rugbywereld, als ik er voor zou werken. Vanaf dan ben ik er voluit voor gegaan."

Bij DRC staat de 15-jarige dan ook gekend als één van de meest gedisciplineerde jeugdspelers. "Als iedereen om 18 uur klaar moet staan op het veld voor de training, dan is Césaire zich al om 17.30 uur aan het opwarmen", zegt Martine Props, die hem vanuit de sociale cel van DRC begeleidt. En dat hij een doorzetter is, daar kan Césaire ook zelf een voorbeeld van geven. "Enkele jaren geleden moest ik iets doen aan mijn conditie en toen ben ik zelf met loopsessies begonnen. Ik volgde ook de twee trainingen per week bij DRC, maar trainde dan ook nog eens vier keer per week op mijn eentje."

Het nieuwe schooljaar zal hij dus niet in Dendermonde, maar in Engeland aanvatten. En ook daar worden goede resultaten verwacht. "Ik heb het voorbije schooljaar al harder gestudeerd dan anders, omdat ik weet dat ze ook in Engeland willen dat ik op school goed presteer", zegt hij. "Ik weet dat bij Leicester Tigers zowel voor schoolse als sportieve prestaties de lat enorm hoog ligt. Ik ga mijn best doen om de verwachtingen in te lossen."

Bij DRC zijn ze intussen erg trots op hun pupil. "Het doet natuurlijk wel iets om zo'n toptalent te zien vertrekken, maar we zijn vooral fier dat we in onze club spelers als Césaire kunnen kneden", zeggen trainer Karim Demnati en voorzitter Peter De Block. "Het is nogmaals een bewijs dat we in onze club over een erg degelijke jeugdwerking beschikken. We steunen Césaire voluit, blijven hem op de voet volgen, en wensen hem alle succes toe. Hij is een ambassadeur voor onze club."