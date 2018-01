Celstraf met uitstel voor beschadigen cafédeur 31 januari 2018

02u36 0

Een man uit Dendermonde is veroordeeld tot 9 maanden cel met uistel voor het beschadigen van de deur van een café. De man was op 1 januari 2015 nieuwjaar gaan vieren in café Dibango. Na enkele sloten alcohol en een lijntje cocaïne begon de man andere stamgasten te provoceren. Hierop kreeg hij geen drank meer van de uitbater. Dit kon hij niet verkroppen waarop hij de man begon uit de schelden. Hij werd prompt aan de deur gezet waarna hij zijn woede koelde op het raampje van diezelfde deur. Omdat een minnelijke schikking niet kon getroffen worden en hij al meermaals veroordeeld werd, besloot het parket hem ook voor deze 'kleinigheid' te vervolgen. (WHW)