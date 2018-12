Cello-muziek in Cultuurkapel Odulphus Nele Dooms

11 december 2018

11u47 0

Cultuurkapel Odulphus van Dendermonde presenteert een bijzonder concert op zondag 16 december. Als slot van het jaarprogramma is het de beurt aan de “Cello Suites” van J.S.Bach. Jan Sciffer brengt met dat werk een “muzikale betovering”. De organisatoren beloven een winterse avond vol muziek en warmte. Het concert begint om 17 uur. Liefhebbers kunnen terecht in de Cultuurkapel Odulphus, aan de Sint-Onolfsdijk 85 in Dendermonde. Toegangskaarten kosten 25 euro. Info en reservatie: www.odulphus.be.