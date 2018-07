CD&V stelt lijst voor op Heldenplein Nele Dooms

22 juli 2018

11u00 0 Dendermonde CD&V Dendermonde stelde op het Heldenplein in hartje stad zijn lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen voor. "We gaan voor een mix van leeftijden, inwoners uit alle deelgemeenten, nieuwkomers en ervaren mandatarissen", zegt lijsttrekker en huidig burgemeester Piet Buyse (CD&V).

Er deden de jongste tijd heel wat geruchten de ronde over interne strubbelingen binnen de Dendermondse CD&V naar aanleiding van de lijstvorming. Die bereikten hun hoogtepunt nadat de eerste gemeenteraad in juli niet kon doorgaan omdat de meerderheid niet in aantal was wegens de afwezigheid van een aantal CD&V-raadsleden. Maar bij de lijstvoorstelling dit weekend op het Heldenplein in Dendermonde leken alle verkiezingskandidaten alvast wel eensgezind en goedgeluimd.

Dat huidig burgemeester Piet Buyse de CD&V-lijst trekt, is geen verrassing. Hij wordt op de tweede plek gevolgd door schepen Leen Dierick. Meteen daarna, op plaats drie, staat evenwel een complete nieuwkomer in de politiek: Pascal Putteman is directeur van de basisschool van het Oscar Romerocollege van Dendermonde. Ook plaats zes is voor een nieuwe kandidaat: Karen De Ridder is actief binnen serviceclub Ladies Circle Dendermonde die al veel inspanningen deed voor kansarme gezinnen. Schepenen Dirk Abbeloos, Martine Van Hauwermeiren, François De Bleser en Lien Verwaeren vullen respectievelijk de rest van de top van de lijst aan.

Op plaats negen is er alweer plaats voor een nieuwkomer, gevolgd door raadsleden Nele Cleemput en Dieter Mannaert. "We hebben heel lang aan de samenstelling van deze lijst gewerkt", zegt Buyse. "De huidige mandatarissen kregen hun plaats op basis van aantal voorkeurstemmen bij de vorige verkiezingen. Maar we kozen er bewust voor om daartussen ook nieuwkomers te zetten. Je moet niet iemand vragen de lijst te versterken en ze dan geen vertrouwen geven door ze op een plaats achteraan te zetten. Daarom zijn er dus ook nieuwe kandidaten in de top van de lijst te vinden."

Ook de rest van de lijst is in die zin opgebouwd. OCMW-raadslid Toon De Boeck krijgt de plaats bovenaan de tweede kolom, gevolgd door jongeren Lisa Van Herp, Valens Isere en Nicholas Van Beveren. De lijst duwen gebeurt met een trio: gemeenteraadsleden Annie Van den Berghe, Thérèse Van Gucht en Patrick Meulebroek. Met nieuwkomer Luc De Jonge heeft de partij zelfs een pijnder, drager van het Ros Beiaard, op de lijst.

Opvallend, verschillende kandidaten op de CD&V-lijst waren bij vorige verkiezingen bij andere partijen te vinden. Pascal De Roock uit Schoonaarde bekleedde vorige verkiezingen nog een plaats bij N-VA. Luc Van Mol was in 2012 kandidaat voor Open Vld. Gemeenteraadslid Dina Verhavert kondigde in februari al haar vertrek bij SP.A aan.

Dat de voorstelling van de CD&V-lijst plaatsvond op het Heldenplein was geen toeval. "Het plein, dat recent heraangelegd werd met fontein en nieuwe verlichting, symboliseert waar we als stad willen voor staan", zegt Buyse. "Kindvriendelijk, duurzaam, zorgzaam, ondernemend en cultureel. Op die manier willen we met CD&V ook in de toekomst graag de stad verder besturen."