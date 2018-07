CD&V niet met genoeg: geen gemeenteraad VERMOEDELIJK ZIJN INTERNE STRUBBELINGEN OORZAAK VAN AFWEZIGHEDEN NELE DOOMS

06 juli 2018

02u47 0 Dendermonde Geen meerderheid omdat CD&V-raadsleden ontbraken en een oppositie die weigerde te depaneren. Resultaat: geen gemeenteraad in Dendermonde. Ondertussen gonst het van de verhalen over ontevreden CD&V'ers in het kader van de lijstvorming.

Lien Van Hecke afwezig wegens verblijf in het buitenland. Nele Cleemput verontschuldigd door ziekte. Dieter Mannaert verhinderd wegens werk. Burgemeester Piet Buyse moest de gemeenteraad starten met verontschuldigingen voor drie van zijn CD&V-partijgenoten. Een telsommetje leerde oppositiepartijen Open Vld, Vlaams Belang, N-VA en Groen snel dat de coalitie daardoor niet in aantal was. Opstappen betekende dat de gemeenteraad niet zou doorgaan. Een schorsing voor overleg duurde meer dan twee uur. Buyse haalde alles uit de kast om de oppositie te overhalen toch mee te werken. Zonder resultaat.





Nochtans stonden er belangrijke dossiers op de agenda. Zoals de aanstelling van de nieuwe algemeen directeur voor stadsbestuur en OCMW, en de nieuwe financieel directeur. "Ik heb alles gedaan wat ik kon om de gemeentraad toch te laten doorgaan", zegt Buyse. "Ik betreur dat belangrijke beslissingen niet genomen konden worden. Ik vind het een beschamende vertoning. De aanstelling van de directeur is geen politiek dossier. De oppositie had dit perfect kunnen meestemmen."





Maar daar zijn Open Vld, Vlaams Belang, Groen en N-VA het niet mee eens. "Het is niet aan ons om de meerderheid uit de nood te helpen", klinkt het. "Wij aanvaarden niet dat de coalitie niet in aantal is. Het is aan CD&V om te zien dat er genoeg leden aanwezig zijn. Het is vreemd dat met een belangrijke agenda als deze de meerderheid er niet in slaagt haar leden te motiveren om op te dagen."





Interne strubbelingen

Dat het intern niet pluis zit bij CD&V lijkt ondertussen een publiek geheim. In de wandelgangen gaat het gerucht rond dat interne strubbelingen binnen de partij de oorzaak zijn van het niet in aantal zijn tijdens de gemeenteraad. Ook bij leden die wel aanwezig waren, zouden misnoegden zitten. Aanleiding is de plaatsverdeling voor de verkiezingslijst. Openlijk wil geen enkele CD&V'er getuigen, maar uitspraken als "met zo'n plaats ga ik niet eens campagne voeren" en "ze mogen me van de lijst schrappen" klinken wel. Ondertussen zit CD&V ook zonder voorzitter, want die nam recent ontslag.





Dat er intern moeilijkheden zijn, wil Buyse niet met zoveel woorden gezegd hebben. "We kunnen maar één persoon per plaats op de lijst zetten", zegt hij wel. "Los daarvan vind ik dat mandatarissen aanwezig moeten zijn op een gemeenteraad. Ziek zijn is een gegronde reden. Mogelijke ontevredenheid is dat niet. De lijstvorming gaat over de toekomst, gemeenteraadslid zijn is het heden. Wie verkozen is, moet zijn verplichtingen nakomen."





Nog deze maand wordt een nieuwe gemeenteraad samengeroepen.