CD&V klinkt op nieuw jaar 24 januari 2018

CD&V Dendermonde klinkt op zondag 28 januari op het nieuwe jaar. De receptie begint om 11 uur en duurt tot 13 uur met een glas en hapjesbuffet. Iedereen is welkom in het Oscar Romerocollege aan de Noordlaan. Inschrijven: 0477/020.420 of secretariaat. leendierick@skynet.be. (DND)