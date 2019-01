CD&V kiest nieuwe voorzitters Nele Dooms

27 januari 2019

CD&V Dendermonde heeft tijdens haar nieuwjaarsreceptie in het Oscar Romerocollege van Dendermonde haar nieuwe voorzitters verkozen. Voor het voorzitterschap van de partij waren twee kandidaten: Pascal De Roock en Hendrik Verwaeren. Uiteindelijk behaalde Verwaeren het meeste stemmen. Die bedankte de CD&V-leden voor het vertrouwen dat ze hem schenken. “Ik wil ook het mooi verkiezingsresultaat van onze partij bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen nog eens benadrukken”, zegt hij. “Dat we de grootste partij van Dendermonde zijn is niet alleen te danken aan de 35 kandidaten op de lijst, maar ook aan tal van mensen die achter de schermen actief zijn. Het is nu de bedoeling om te blijven werken voor een mooie toekomst.” De nieuwe voorzitter van Jong-CD&V is Valens Izere. Voor Vrouw & Maatschappij zal Els De Wael voortaan het voorzitterschap waarnemen. En voor de CD&V-Senioren is Annie Van den Berghe aangeduid als voorzitter.