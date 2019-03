CD&V geeft kans aan jongere generatie in nieuw bestuur Nele Dooms

28 maart 2019



CD&V Dendermonde verjongt haar nieuw partijbestuur. Voorzitter Hendrik Verwaeren, die al eerder werd aangesteld, ziet zijn ploeg aangevuld met onder andere Ellen Cassimon (35) als ondervoorzitter en Reinout Remmery (41) als secretaris. “Bij de lijstvorming van de jongste gemeenteraadsverkiezingen was het al duidelijk dat CD&V Dendermonde voor een mix van ervaring en vernieuwing door verjonging ging”, zegt Verwaeren. “Die beweging trekken we door in het nieuwe bestuur van de lokale afdeling. Bij de verkiezingen was het immers overduidelijk dat de inwoners van deze stad jonge kandidaten steunen. Een verjongingsbeweging is een logisch gevolg. We zetten hiermee in op de lange termijn.” Valens Izere (23) en Els De Waele (33) staan aan het roer van respectievelijk Jong CD&V en Vrouw & Maatschappij. Ook zij versterken het partijbestuur.