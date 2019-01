CC Belgica maakt uitstapje naar Venice Beach Nele Dooms

30 januari 2019

Cultuurcentrum Belgica van Dendermonde krijgt op donderdag 31 januari het makerscollectief Hof van Eede op bezoek. Het gezelschap schrijft zijn eigen teksten en dialogen. “Vanish Beach” is hun vijfde voorstelling en die is nu te bekijken in Dendermonde. De productie wordt omschreven als “luchtig als een komedie, scherp als een pamflet en droef als een tragedie”. Het stuk neemt het publiek mee naar het Californië van 1942. In Venice Beach, een soort Disneyland avant la lettre, ontmoeten de toeschouwers enkele grote Duitse cultuurdragers. Thomas Mann, Berthold Brecht, Alma Mahler en Arnold Schönberg zijn op de vlucht voor de naziterreur van hun thuisland. Terwijl ze hun best doen een intellectueel gesprek gaande te houden, hebben ze last van heimwee naar hun land. Hendrik Lasure, de helft van het jazz-collectief SCHNTZL, zorgt live voor de muziek. De voortselling begint om 20 uur. Liefhebbers kunnen terecht in de Theaterzaal van CC Belgica, aan de Kerkstraat in Dendermonde. Om 19.30 uur vindt voorafgaand in de Bert Heuvinckzaal een inleiding plaats. Info en reservatie: www.ccbelgica.be of 052/20.26.26.