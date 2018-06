CC Belgica gaat voor vervoer op maat 29 juni 2018

02u30 0

Cultuurcentrum Belgica van Dendermonde stapt in het proefproject 'vervoer op maat'. Deze service is bedoeld voor mensen die door een handicap, ziekte of ouderdom kampen met vervoersbeperkingen. Ook houders van een UiTPAS aan kansentarief met een mobiliteitsprobleem kunnen er gebruik van maken. Op die manier hoopt Belgica de drempel te verlagen om ook deze doelgroep meer naar voorstellingen en activiteiten te krijgen. Om in het culturcentrum te geraken of weer thuis na een activiteit georganiseerd door Belgica, kunnen zij beroep doen op vzw Mobar. Wie er gebruik van wil maken, betaalt 2 euro instapgeld en vervolgens 1 euro per kilometer. Voor houders van een UiTPAS aan kansentarief is er een reductietarief voorzien. Het aanbod geldt voor alle voorstellingen en alle cursussen die CC Belgica zelf organiseert tijdens het komende seizoen 2018-2019. Reserveren moet wel veertien dagen vooraf. Het proefproject loopt tot 31 december. Nadien volgt een evaluatie. Op basis daarvan wordt beslist om het project definitief voort te zetten of te stoppen.





Info: 052/20.26.40 of via www.ccbelgica.be. (DND)