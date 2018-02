Carnavalsmatch bij Panters 02 februari 2018

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert basketbalclub Panters Baasrode een carnavalsmatch. De Baasroodse basketters nemen het morgen op tegen Duffel.





Iedereen wordt opgeroepen om te komen supporteren. Wie dat doet, komt best in carnavalspak of verkleedtenue. De wedstrijd is gratis bij te wonen. De B-ploeg speelt om 18.15 uur en de A-ploeg om 20.30 uur. Iedereen is welkom inde Pantershal, aan de Molenberg in Baasrode. (DND)