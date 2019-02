Carnavalshit AMBI Brothers is schot in de roos Nele Dooms

28 februari 2019

16u31 0 Dendermonde Een carnavalshit over de gemeentegrenzen heen. Daar zorgen de AMBI Brothers van Dendermonde voor. De song blijkt een schot in de roos. In amper enkele dagen tijd is het lied al meer dan 600 keer gedownload.

Het was Dany Van Steen, stuwende kracht achter Radio Tros Dendermonde, die al een tijd met het idee rondliep een ambiancelied te maken. “Ambiancemuziek maken voor de ruime regio, dat was het concept”, zegt hij. “ Ik stelde immers vast dat tijdens de carnavalsperiode vooral muziek uit Aalst te horen is, in hun dialect, maar nooit echt van bij ons in Dendermonde. Daar moest verandering in komen, vond ik.”

Van Steen vond Montell Pieters, Tom Verhulst en Didier Viette, geen onbekenden in de muziek- en carnavalswereld, bereid om mee te werken. Daarmee waren de AMBI Brothers geboren. Het viertal schreef tekst en muziek en dook samen de studio in. “We maakten een neutrale carnavalssong, die overal tijdens carnaval gedraaid kan worden”, zegt Van Steen. “Daarvoor gebruiken we ‘algemeen beschaafd regionaal dialect’, kortom alles behalve Aalsters.”

“AMBI Brothers met CAR-NA-VAL” vertelt het verhaal over enkele vrienden die van begin tot einde hun carnaval vieren en beleven. Het nummer blijkt meteen een schot in de roos, want na amper een paar dagen is de single al meer dan zeshonderd keer gedownload. “Het leuke aan dit project is dat iedereen het gratis kan downloaden”, zegt Van Steen. “Dat kan via de website van TROS FM op www.trosfm.be.”

Nog songs uitbrengen

De AMBI Brothers hebben de smaak te pakken en willen in de toekomst nog wel meer ambiance muziek uitbrengen. Een tweede song zit alvast in productie en zal eerstdaags verschijnen. “Om onze toekomst uit te bouwen zijn we overigens nog op zoek naar extra zangtalent. Wie interesse heeft, kan mailen naar info@ambibrothers.be.”

Info: www.ambibrothers.be.