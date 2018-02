Carnavalsfeestjes luiden krokusvakantie in 10 februari 2018

02u57 6 Dendermonde Carnaval is in het land en dat was gisteren ook te merken in de scholen in onze regio. Overal werden feestmutsen, toeters, bellen en confetti bovengehaald en werd uitbundig gevierd.

Zele heeft geen eigen carnavalsstoet, maar daar brachten de leerlingen van De Kouter Basis verandering in. Ze hulden zich in kleurrijke kostuums en trokken de straat op. De hele namiddag toerden ze door hun gemeente met op kop van de stoet de Zeelse bellenman in een open oldtimer. Versierde auto's zorgden voor carnavalsmuziek en vanuit een fiets en bolderkar werden snoep en ballonnen uitgeworpen naar de toeschouwers.





In Buggenhout werd carnaval dan weer gekoppeld aan de Move tegen pesten. Onder het motto 'Plagen mag wel eens! Pesten niet!' neemt basisschool Vierhuizen deel aan de Week tegen Pesten. Daarvoor trokken de leerlingen een carnavalskostuum aan om de Move tegen pesten te doen. "Een mooie afsluiter van onze projectweek", vindt directeur Gina Simelyn. "We investeren fors in de ontwikkeling van sociale vaardigheden bij onze leerlingen. Wekelijks laten we ze nadenken over hun gedrag en omgang met anderen. Vooral kwetsbare kinderen halen hier voordeel uit."





In de Harduynschool in Oudegem hebben de kinderen de krokusvakantie ingezet met een carnavalsfeest. Samen met kinderprinses Anouk van Dendermonde werd een feest gehouden met enkele carnavalsverenigingen. (KDBB/DND/KBD)