Carnavalisten vangen gouden paling Koen Baten

04 maart 2019

Op het Dorpsplein in Baasrode hebben deze middag een hele hoop carnavalisten de gouden paling proberen vangen. Naar jaarlijkse traditie houdt het comité elk jaar een gouden palingworp. De hoofdprijs is, uiteraard, een gouden paling met heel wat waarde. Zo’n 50-tal carnavalisten waren aanwezig en deden er alles aan om de paling te pakken te krijgen. De winnaar wordt later bekendgemaakt.