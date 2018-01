Carnavalisten tevreden over nieuwe werkhal GROEPEN RUILEN 'T HEMELKEN IN VOOR BETERE ÉN VEILIGERE ACCOMMODATIE NELE DOOMS

22 januari 2018

02u23 0 Dendermonde Voor het eerst maken de Dendermondse carnavalisten hun wagens in een nieuwe werkhal. Het tot de naad versleten 't Hemelken werd ingeruild voor een betere én veiligere accommodatie. Voor de carnavalisten is dat een hele verademing. De reacties zijn positief.

Jarenlang kloegen carnavalisten over hun slechte huisvesting. De werkplaats aan 't Hemelken in Sint-Gillis was tot de naad versleten, met netten onder het dak om vallende brokstukken op te vangen, insijpelend regenwater en problemen met de elektriciteit. Ook de Baasroodse carnavalisten zaten met de handen in het haar, omdat zij van her naar der moesten om wagens onderdak te geven. En voor de wagenbouwers van de bloemencorso was de huisvesting al niet beter. Hun werkplaats aan de Kerselarenbrugwegel was een regelrecht krot.





Opendeur in werkhal

Het stadsbestuur zorgde voor een oplossing. Daardoor kunnen carnavalisten en wagenbouwers terecht in een loods aan het industrieterrein Hoogveld in Dendermonde. Voor de allereerste keer maken de Dendermondse en Baasroodse carnavalisten daar momenteel hun wagens. Het voorbije weekend konden alle nieuwsgierigen een kijkje komen nemen naar de bedrijvigheid. Die heerst er nu volop, want over een paar weken moeten alle wagens klaar zijn.





Bij de carnavalisten klinken alvast heel positieve geluiden over hun verhuis. "De nieuwe werkhal is een hele verbetering tegenover 't Hemelken", zegt Steven Duffeler van carnavalsgroep Das Ter Over. "Wij hadden met onze groep in het oude gebouw amper ruimte, omdat we in zowat het slechtste deel van die hangar zaten, pal onder een lekkend dak. Een betere accommodatie geeft ons nu de kans om te groeien en de lat voor onze wagens ook hoger te leggen."





Ook de Mikkadoos zijn tevreden met het nieuwe onderkomen. "Leuk is dat ook de Baasrodenaren hier aan hun wagens werken", zegt Tim Buggenhout. "Zo leren we elkaar beter kennen. De sfeer zit hier echt goed. Dat is ook te danken aan de degelijke kantine waar we hier over beschikken. Wel moeten we hier nog volop onze draai vinden. De ruimte waarover elke groep hier beschikt, is iets beperkter en dat vraagt een ietwat andere aanpak. Maar dat wendt wel. Enige spijtige zaak is dat het materiaal hier na carnaval niet mag blijven staan, zodat we telkens alles moeten verhuizen."





Juiste moment

Ook voor de Baasroodse carnavalisten kwam de nieuwe werkhal als geroepen. De Sjikke Stikken bijvoorbeeld vonden aan het Hoogveld een prima alternatief onderkomen. "We hadden vroeger onderdak op privé-terrein", zegt Peter Bosteels. "Maar daar konden we door omstandigheden niet meer terecht. De nieuwe werkhal kwam dus echt op het juiste moment en we zijn er heel content mee. Alle faciliteiten zijn hier voorhanden. Gelukkig, want we hebben nog veel werk voor de boeg in de paar weken die ons nog resten tot carnaval."