Carnavalisten gunnen blik achter de schermen Nele Dooms

16 februari 2019

14u36 0

De carnavalisten van Dendermonde gunden nieuwsgierige Dendermondenaren een blik achter de schermen van hun voorbereidingen voor de jaarlijkse carnavalsstoet. De jaarlijkse opendeur in de carnavalwerkhallen stond immers op de agenda. Dat geeft geïnteresseerden de kans om de carnavalisten aan het werk te zien aan hun wagens. “De voorbereidingen zitten op kruissnelheid”, zegt Willy Ophalvens, voorzitter van het Karnavalcomitee Dendermonde. “De verschillende carnavalsgroepen zijn nu volop bezig met de opbouw van hun wagens. Dat is het ideale moment om geïnteresseerden eens te tonen hoe dat allemaal in zijn werk gaat.” In de werkhallen waren tijdens de opendeur vooral carnavalisten in de weer, maar toch brachten heel wat kijklustigen een bezoek. Het is het tweede jaar dat de carnavalisten in een loods aan het industrieterrein Hoogveld een onderkomen hebben met hun wagens. De tot de naad versleten werkplaats aan ‘t Hemelken in Sint-Gillis is definitief verleden tijd. “Het is een hele verademing om hier in betere omstandigheden te kunnen werken”, zegt Ophalvens. “En dat maakt het ook voor bezoekers aangenamer om een kijkje te komen nemen.” Dendermonde Caranval vindt plaats op zondag 10 maart.