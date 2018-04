Carnavalisten betuigen laatste eer aan prins Felix 04 april 2018

02u51 0 Dendermonde Met een sober herdenkingsmoment betuigden de Orde van de Palingboer en de Baasroodse carnavalisten een laatste eerbetoon aan prins Felix.

Prins Felix overleed een tweetal weken geleden op 82-jarige leeftijd. Om klokslag 11.11 uur werd het stil gemaakt op de strooiweide van het Baasroodse kerkhof.





"We hadden ons het einde van de carnavalsperiode anders voorgesteld", zegt Richard Loverie van de Orde van de Palingboer. "Dit jaar nemen we immers niet alleen afscheid van carnaval 2018, maar ook van een bevriend, gerespecteerd en heel geliefd carnavalist. Felix is letterlijk, en spijtig genoeg nu al, carnavalist tot in de kist geweest."





Oudste actieve lid

Prins Felix I was het oudste actieve lid van het gemeentelijk feestcomité. Hij sloot zich aan meteen na zijn aanstelling als Prins Carnaval in 1984. Van 2011 tot 2013 was hij ook voorzitter van het gemeentelijk feestcommité.





"Tijdens onze laatste zitting bleek nog maar eens hoe gerespecteerd prins Felix was bij de carnavalisten", zegt Loverie. "Hij kreeg een staande ovatie voor zijn jarenlange inzet. We gaan hem zeker missen."





Het herdenkingsmoment werd dan ook door een pak volk bijgewoond. Op het kerkhof van Baasrode stond een foto van Felix opgesteld, waar iedereen een laatste groet kon brengen. "We voelen ons vooral erg dankbaar om alles wat Felix gedaan heeft voor carnaval", klinkt het. "Hij heeft er mee voor gezorgd dat carnaval Baasrode een topper werd en dat ook gebleven is." (DND)