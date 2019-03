Carnaval gaat door, maar wel pak veiligheidsmaatregelen: ingekort parcours, groepen buiten Dendermonde worden afgeraden om te komen Koen Baten

10 maart 2019

De politie, brandweer, burgemeester en de organisatie van Dendermonde carnaval hebben heel wat veiligheidsmaatregelen genomen voor de carnavalsstoet vanmiddag. De stoet gaat zeker door, maar met bepaalde maatregelen. “Zo hebben we de passages langs de Dender geschrapt", aldus burgemeester Piet Buyse. “De passage aan het sas en Emiel Van Winckellaan gaan niet door, alsook de passage langs de Koningin Astridlaan en de Zuidlaan en Sint-Jorisgilde wordt geschrapt", klinkt het.

Bij de start van de stoet gaan ze dus meteen rechtdoor op Gentsesteenweg, daarna via de Bogaerdstraat naar de Oude Vest, via de Vlasmarkt naar de Grote Markt voor de apotheose. De brandweer zal ook alle wagens checken voor de stoet of ze veilig genoeg zijn. “Bewegende elementen worden afgeraden om te gebruiken. De carnavalisten mogen wel op de wagen staan als alles veilig is", aldus Buyse.

Tot slot raad Dendermonde ook af aan de groepen van buiten Dendermonde om te komen. “We gaan ze nu allemaal telefonisch contacteren om niet te komen. Als ze hier al zijn zijn ze uiteraard welkom, maar anders is het te gevaarlijk”, klinkt het. Het is de eerste keer dat de stad dit soort maatregelen moet nemen. “Wij vinden dit uiteraard bijzonder jammer, maar kunnen niet anders. Wij willen het zeker laten doorgaan voor alle tijd die er ingestoken is, maar dus wel met bepaalde regels", besluit de burgemeester.