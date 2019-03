Captain Sport helpt kinderen actief ontspannen Geert De Rycke

09 maart 2019

Heel wat kinderen houden het sportief tijdens de Krokusvakantie. Dat doen ze samen met de organisatie Captain Sport die voor de gelegenheid afzakte naar Oscar Romero College, campus sas . ‘Captain Sport van A tot Z.’ Dat is het thema van het sportkamp dat Captain Sport in Dendermonde organiseerde. “Er wordt gesport van letter A tot letter Z, grappig ABC-spelletjes gespeeld en de kinderen maken hier een lettermonster of een ander leuk knutselwerkje”, klinkt het bij de organisatie. Die organisatie organiseert al twaalf jaar sportdagen en sportkampen in de ruime regio. “De missie van Captain Sport is om iedereen in beweging te zetten. Als elk kind zich goed in zijn of haar vel voelt en veel plezier heeft een bewegen, dan hebben we ons doel bereikt”, aldus de organisatoren die in Dendermonde alvast in hun opzet sloegen.