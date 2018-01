Campagneteam helpt Ritteken aan titel Prins Carnaval 27 januari 2018

Kandidate Prins Carnaval 2018 in Dendermonde, Rita Nobels, kan rekenen op een gemotiveerd en enthousiast campagneteam om haar aan de titel te helpen. De carnavalisten hebben er serieus drukke weken op zitten. "Wij steunen Ritteken volledig en hopen dat ze het fantastisch doet tijdens de verkiezingsavond", klinkt het. De verkiezing vindt plaats nu zaterdagavond in de sporthal van Oudegem. Rita zet alles op alles om het publiek te overtuigen dat ze, als enige kandidaat, de titel van Prins Carnaval waard is. "Zo kan ik in de voetsporen van mijn vader Raf Nobels treden", zegt ze. "Die was in 1991 Prins Carnaval en schopte het in 1995 tot Keizer Carnaval. Zelf zit ik al 35 jaar in de carnavalswereld. Prins Carnaval worden zou de kers op de taart zijn."





(DND)