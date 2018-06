Camerabewaking op OCMW-sites 21 juni 2018

Het OCMW van Dendermonde zorgt voor camerabewaking op enkele van haar sites. De OCMW-raad heeft de installatie van de camera's zopas goedgekeurd. Er komt bewaking op de site van sociaal restaurant 't Vork, aan de Vijfde Januaristraat. Buurtbewoners kloegen in het verleden al meermaals van onder andere vandalisme op het speelpleintje vlakbij het sociaal restaurant. Camera's moeten personen met slechte bedoelingen afschrikken. Ook de terreinen van lokaal dienstencentrum het Zilverpand aan de Nieuwburcht in Dendermonde krijgt bewakingscamera's. Het project kost het OCMW 101.000 euro. "We voorzien later nog extra camera's", zegt OCMW-voorzitter Patrick Meulebroek. "We breiden dit project in de toekomst uit naar de OCMW-campus aan de Kerkstraat." (DND)