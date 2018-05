Café Jardin wordt Jardin Creole 15 mei 2018

03u07 0 Dendermonde De nieuwe uitbaters van Cour & Jardin, het vroegere Theatercafé verbonden aan Cultuurcentrum Belgica, zorgen ook voor een nieuwe concept van de al jaren succesvolle Café Jardin in de zomer. De zomerse pop-upbar in de tuin van Huis Van Winckel wordt Le Jardin Creole.

De nieuwe frisse wind die sinds eind februari door het nieuwe cultuurcafé in de schoot van CC Belgica waait, bracht al veel volk over de vloer. Stuwende krachten achter Cour & Jardin, Hans Van der Poten en Joachim Heuvinck zorgden voor een nieuwe aanpak op vlak van interieur en lokale specialiteiten en dat vindt zijn weg naar een breed publiek.





"Met de zomer op komst, is het nu ook tijd om de bijhorende tuin onder handen te nemen", zegt Heuvinck. "We gaan voor een wisselend jaarlijks thema en sleutelen op basis daarvan elke keer wat aan de naam 'Jardin'. Dit jaar zullen we werken rond '300 jaar New Orleans', omdat Dendermonde altijd al een nauwe band met jazz heeft gehad dankzij de Honky Tonk Jazzclub, de Jeggpap Jazzband en jazzfestivals. De tuin zal deze zomer dan ook 'Le Jardin Creole' heten."





De lat voor animatie tijdens de zomermaanden zal hoog liggen. Een eerste naam is nu al bekend. Niemand minder dan K's Choice zal op 24 augustus live op het podium in de Jardin staan met een uitgebreid akoestisch concert. Cour & Jardin zoekt nog een leuk voorprogramma om deze set te openen. Wie een akoestisch groepje heeft of een singersongwriter met lef is, kan zich kandidaat stellen. (DND)