Cadeaudagen bij Oxfam Wereldwinkel Nele Dooms

12 december 2018

15u32 1

De vrijwilligers van de Oxfam Wereldwinkel van Dendermonde zetten in op ‘Faire Feesten’. Van 17 tot en met 31 december vinden de cadeaudagen plaats. In de winkel aan de Oude Vest vinden bezoekers ‘faire geschenkjes’. “Elk cadeau uit de wereldwinkel vertelt een eigen verhaal”, zegt Walter De Ridder. “Het komt van een producent die gespecialiseerd is in zijn of haar vak. Een kleinschalige speler die van Oxfam Wereldwinkels kansen krijgt, omdat eerlijke handel zorgt voor duurzame ontwikkeling. Een Oxfam-cadeau is daardoor lekker of handig, ethisch verantwoord en leuk. En je doet er keer op keer een producent een plezier mee.”

De eindejaarsactie van de Wereldwinkels wordt dit jaar ondersteund door onder andere Adriaan Van den Hoof, Maaike Cafmeyer, Marleen Merckx en Jelle De Beule. Speciaal voor de eindejaarsdagen voorziet de wereldwinkel ook een promotie van Argentijnse en Chileense schuimwijnen én van Argentijnse en Zuid-Afrikaanse wijnen. Tijdens de cadeaudagen van 17 tot en met 31 december voorziet de Oxfam Wereldwinkel ruimere openingsuren. Bezoekers zijn welkom van maandag tot donderdag en zaterdag, telkens van 10 tot 12.30 uur en van 14 tot 17 uur. Op vrijdag is dat van 10 tot 12.30 uur en van 14 tot 18 uur, en op zondagen 23 en 30 december, van 14 tot 17 uur.