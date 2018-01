C&A tijdelijk ontruimd na indringende geur 02u33 0

In de winkelketen C&A op de Oude Vest in Dendermonde zijn gisterenochtend iets voor 10 uur enkele klanten en personeelsleden onwel geworden. De aanwezigen zouden een geur van benzine of uitlaatgassen hebben waargenomen. Het personeel en de bezoekers werden uit voorzorg uit de winkel verwijderd en moesten even buiten wachten. De politie en brandweer kwamen ter plaatse om het pand te onderzoeken. De brandweer kon geen schadelijke gassen vaststellen. Een half uur later was de winkel terug toegankelijk. Niemand was er erg aan toe. (KBD)