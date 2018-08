Buurtbewoners protesteren tegen bouw 84 nieuwe woningen aan Lange Dijkstraat Inwoners ongerust over verdwijnen van groen en verdubbeling van verkeer Koen Baten

13 augustus 2018

15u06 0

Buurtbewoners in de Lange Dijkstraat in Sint-Gillis-bij-Dendermonde protesteren tegen een pak nieuwe woningen die daar binnenkort zullen gebouwd worden. Er werd een vergunning afgeleverd voor 84 nieuwe woonplaatsen, maar bij de bewoners heerst er toch wat onrust en zijn er al bezwaren ingediend bij de stad. "Het verkeer gaat hier verdubbelen en volgens mij voor heel wat onveilige situaties zorgen", zegt bewoner Paul Belcaen.

De plannen voor de Lange Dijkstraat zijn al even bekend. Momenteel gaat dit om grasvelden met bomen, maar binnenkort komen er mogelijks heel wat nieuwe woningen bij. Intussen groeit de onvrede bij de buurtbewoners en ontstaat er ook angst over de hoeveelheid woningen die er zal komen. In totaal hebben al tien buurtbewoners een bezwaarschrift ingediend tegen de plannen.

"Overal rond onze woning zullen er nieuwe huizen komen. Op zich is dat voor mij niet het grootste probleem, maar er zijn wel tal van factoren die een pak beter kunnen", vertelt Paul Belcaen. "Ik heb vooral moeite met de terrassen en de grote ramen die ze aan de woningen zullen plaatsen. Die worden naar onze woningen gericht, waardoor er heel wat inkijk in onze woning komt, en dat kan toch echt niet de bedoeling zijn. We willen ook een beetje onze privacy houden. Het is absoluut geen leuk gevoel dat ze bij ons kunnen binnen kijken", klinkt het.

Een tweede reden waarom Paul een bezwaarschrift zal indienen bij de stad is omwille van het vele verkeer dat de Lange Dijkstraat zal te verwerken krijgen. "Omdat een iemand weigerde een stuk grond te verkopen, komt de inrit voor de wooneenheden langs onze kant te liggen. Het verkeer zal hierdoor sterk toenemen, en dat gaat voor onveilige situaties zorgen en heel wat meer overlast." Op het terrein staan nu bomen en veel groen, maar deze omgeving zal volledig verdwijnen, wat bij sommige bewoners ook een reden is om tegen de woningen te protesteren. "In onze regio is er op dit moment al niet veel groen, dan is het jammer dat ze zo een mooie plaats in beslag laten nemen door woningen. Dit vlak naast een buurtweg waar vroeger veel wandelaars passeerden langs het groen", zegt Paul.

Schepen van Ruimtelijke Ordening Niels Tas (sp.a) is op de hoogte van de plannen, maar zegt dat er nog zeker ruimte is voor aanpassingen. “Het gaat om het binnengebied tussen de Elsbosstraat, de Spoorwegstraat, Lange Dijkstraat en de Hullekensstraat”, aldus de schepen. “Dit gebied is ingekleurd als woongebied. Eén helft werd ondertussen verkaveld, de andere helft zal nu aangepakt worden. Er kunnen woningen komen, maar we moeten nog kijken of de aanvraag aan alle voorwaarden voldoet. Daarna kunnen wij met het college een beslissing nemen. Het openbaar onderzoek is bijna afgelopen en dan moeten nog wat instanties hun advies geven. Op basis daarvan zullen we beslissen om een vergunning te geven”, besluit Tas. Hierbij zal ook rekening gehouden worden met de bezwaren van de bewoners.