Buurtbewoners klagen overlast vrachtwagens De Bruynkaai aan: “Mogen wij ‘s nachts slapen en stofvrij leven a.u.b.?” Nele Dooms

26 februari 2019

Buurtbewoners van de De Bruynkaai trekken aan de alarmbel rond de vele vrachtwagens die op de site aan de Noordlaan parkeren. "Onze nachtrust is eraan en het stof vliegt in het rond", klinkt het boos. Bewoners zien de hoeveelheid vrachtverkeer alleen maar toenemen. "En die trucks halen ook nog eens de gekste toeren uit, met alle gevolgen van dien voor de verkeersveiligheid!"

Er wordt al jaren nagedacht over een opwaardering van de De Bruynkaai in Dendermonde, die er momenteel bijligt als grauwe, troosteloze en slecht onderhouden parking, een stadsentrée onwaardig. Een drietal scenario’s liggen op tafel, maar de nodige knopen om er concreet werk van te maken zijn nog altijd niet doorgehakt. Het geduld raakt nu ook bij de buurtbewoners aan de overkant van de Noordlaan op. “We zijn het beu stof te slikken”, zegt Fernand Robert. “Zelfs de kleinste boerengemeente heeft een betere parking dan wij. Het terras van onze flat is nog geen tien vierkante meter groot, maar elke dag vegen we er meer dan een vuilblik stof op. Het vliegt overal in het rond omdat de ondergrond van de Bruynkaai te wensen overlaat.”

Dat stof vliegt nog eens harder als er geen auto’s maar vrachtwagens op de parking rijden. En dat worden er volgens de buurtbewoners steeds meer. “Door de tolheffing voor zwaar verkeer op autosnelwegen, merken we hier langs de Noordlaan een serieuze toename van vrachtwagens op”, zegt Gustaaf Mannaert. “En dat vertaalt zich ook naar een hogere parkeerdruk van trucks op de De Bruynkaai. Dagelijks staan er ettelijke vrachtwagens en in het weekend staat de site zelfs overvol, ook op het deel waar normaal geen trucks mogen parkeren.”

Omwonenden klagen de overlast aan. “Onze nachtrust is eraan”, zegt Robert Coppieters. “Koelwagens staan een hele nacht te draaien. En in alle vroegte, voor het krieken van de dag, laten chauffeurs hun vrachtwagens warm draaien. Dat geronk van motoren houdt ons uit onze slaap.”

Bovendien stellen de buren ook flink wat ‘gevaarlijke manoeuvres’ op de Noordlaan ter hoogte van de De Bruynkaai vast. “Veel vrachtwagenchauffeurs, maar ook gewone wagens trouwens, die van Grembergen komen en eigenlijk beneden de brug richting Baasrode moeten afslaan, kiezen ervoor om de rechterstrook te nemen en eerst richting Appels af te draaien”, zegt Luc Benoit. “Zo proberen ze de gigantische files op de Grembergenbrug te vermijden. Maar daardoor maken ze wel rechtsomkeer op de Noordlaan ter hoogte van De Bruynkaai en Gedempte Dender. Hallucinante toeren zijn dat: in volle verkeer nemen ze de hele breedte van de weg dwars in, tot zelfs het fietspad. Hier gaan ongelukken van komen.”

Schepen Marius Meremans (N-VA) is duidelijk over de manoeuvres van de vrachtwagens: “Ik heb meteen de politie op de hoogte gebracht”, zegt hij. “We kunnen geen gevaarlijke situatie toelaten aan de afslagstrook op de Noordlaan. Ik heb de politie gevraagd extra toezicht te houden om aan deze situatie een eind te brengen.”

Voor het parkeren van vrachtwagens op de Bruynkaai ligt een oplossing minder voor de hand. “Op de rechterzijde van de site is het nu eenmaal toegelaten dat vrachtwagens hier parkeren”, zegt Meremans. “Het is ook vrijwel de enige plaats in onze stad waar dat kan en deze locatie is toch beter dan middenin woonkernen met veel fietsers, schoolgaande kinderen en voetgangers. Bovendien moet er toch ook wat begrip zijn voor de vrachtwagenchauffeurs, die er uiteindelijk toch voor zorgen dat goederen op tijd geleverd worden zoals wij dat verwachten.”