Buurt opgeschrikt door gedode hond in zak CHIHUAHUA KEEL OVERGESNEDEN, POLITIE ZOEKT NAAR DADERS KOEN BATEN

21 februari 2018

02u34 0 Dendermonde Enkele bewoners van 't Keur in Dendermonde zijn maandagnamiddag hard geschrokken nadat ze een lijk van een hond aantroffen in een vuilniszak. Het beestje werd de keel overgesneden en werd gedumpt midden op straat door

onbekenden. "Het is onbegrijpelijk dat iemand tot zoiets in staat is. Dan kan je beter de hond naar een asiel brengen", vertelt Manolito Van Goethem, die het beestje vond.





De feiten gebeurden maandagnamiddag vermoedelijk rond 17 uur. Manolito was thuis toen hij plots enkele jongeren hoorde spelen met bommetjes in de buurt van zijn woning op de Kolvenierslaan. De man ging ter plaatse kijken op de Pijnderslaan vijftig meter verder, toen hij plots de zak in de goot zag liggen. Die was er vermoedelijk ook ingeschopt door de jongeren. "Hij was een beetje open gesprongen, waardoor ik het haar van de hond kon zien. Het ging om een kleine chihuahua", klinkt het. Daarna kwam de zoon ook ter plaatse. Hij deed de zak volledig open en ontdekte zo het lugubere tafereel.





Keel overgesneden

"De keel van het arme beestje werd gewoon overgesneden. Wat de reden hiervoor was weet ik niet, misschien hebben ze de chip verwijderd, maar het was alleszins verschrikkelijk om te zien", aldus Manolito. De man plaatste nadien ook een reactie met de foto's op Facebook, waar heel verontwaardigd werd gereageerd. Ook zijn vrouw Marleen Straetman kan zo'n daden allerminst begrijpen. "Ik wil gewoon weten wie hier achter zit. Volgens mij moet het iemand uit de buurt zijn. Ik hoop echt dat we snel de dader vinden", zegt Marleen. "Zoiets doe je niet met een weerloos beest. Wij hebben zelf ook honden en zouden dit nooit over ons hart krijgen. Dan breng je hem toch beter naar het asiel?"





Nog geen spoor

De politie van Dendermonde werd kort na de feiten ook verwittigd en kwam ter plaatse. Zij onderzochten de zak. "De hond voelde op dat moment zelf nog warm aan, dus het moest toen nog maar net zijn gebeurd", aldus Manolito. "Zoiets wil ik liefst niet meer meemaken. We zijn er echt van aangedaan. Dit verwacht je enkel in films, niet in het echt", besluit het koppel. De politie tast momenteel nog in het duister, maar zal de feiten verder onderzoeken.