Buurman ziet rook van ‘vaper’ aan voor brand en verwittigt brandweer Koen Baten

15 december 2018

20u16 0

De brandweer van Dendermonde kreeg deze avond een wel heel bizarre oproep binnen. Iets voor 20 uur verwittigde een man in het Gildenhof in Dendermonde dat hij rook opmerkte uit een appartement. Bij aankomst werd al snel duidelijk dat het om een vals alarm ging. De buurman van de man was net buiten op het terras met zijn vape-toestel aan het roken. Toen hij terug naar binnen ging, kwam de buurman net buiten en zag hij heel wat rook vliegen, waardoor hij dacht dat er meer aan de hand was. De brandweer kon dus snel weer vertrekken.