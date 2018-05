Buurderij XL met kledingruil en burenmarkt 01 juni 2018

02u49 0

Ook bij kinderen viel de Buurderij XL gisteren in jeugdhuis Zenith letterlijk in de smaak. Zij lieten zich de verse aardbeien van lokale boeren goed smaken. De Buurderij zette het initiatief op naar aanleiding van de Week van de Korte Keten. Het wekelijks gebeuren werd hiervoor uitgebreid met onder andere een kledingruil en een marktje van buren, proeverijen en workshops. "Met de Buurderij kunnen inwoners rechtstreeks kopen bij lokale producenten", zegt initiatiefneemster Nora Lorré. "Zij leveren bestellingen van groenten, fruit, vlees, honing, brood, zuivelproducten en dergelijke uit de streek. Elke donderdag komen ze samen in Zenith met het koopwaar. De kopers kunnen het daar dan afhalen." (DND)