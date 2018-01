Business Club blijft op volle toeren draaien 02u38 0 Foto Geert De Rycke

De Business Club Dendermonde, die alle bedrijven in Dendermonde verenigt om op te komen voor hun belangen, blijft op volle toeren draaien. Dat bleek tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie in Hof ter Velden. Het bestuur van BCD verwelkomde er al haar leden. De organisatie zit nooit om een uitdaging verlegen. "Zo zorgden we al voor de plaatsing van bewakingscamera's op het industrieterrein met een fikse daling van het aantal inbraken in bedrijven tot gevolg", zegt Hugo Van den Broeck. "Bovendien realiseerden we ook de aanleg van een glasvezelnetwerk langs het Hoogveld, zodat bedrijven onlinedata veel sneller kunnen versturen en binnen krijgen. Ondertussen staat een volgend project op stapel om bedrijven bewuster en zuiniger te laten omgaan met energieverbruik. We weten dus ook het komende jaar nog zeker wat te doen."





(DND)