Burgerhuis opent deuren aan Grote Markt “Ons vlees is ons pronkstuk, onze broodjes perfect krokant en zacht binnenin” Nele Dooms

22 februari 2019

16u38 0 Dendermonde Voor een krokant kraakvers broodje met een lekkere burger tussen, kunnen liefhebbers voortaan aan de Grote Markt in Dendermonde terecht. In het historisch pand “Den Ooievaar” openen Pieter De Pauw en Sarah Cardon hun Burgerhuis. Aan de start van de nieuwe horecazaak gingen maanden van verbouwingen vooraf.

Het vroegere “Den Ooievaar”, een pand als een regelrecht begrip in Dendermonde met een geschiedenis die decennia teruggaat, stond al een hele tijd leeg. Maar Pieter De Pauw en Sarah Cardon blazen het gebouw nu nieuw leven in. De voorbije weken heerste er grote bedrijvigheid in en rond het pand door ingrijpende verbouwingswerken.

“Er blijft eigenlijk niets over van de originele indeling”, vertelt Sarah. “We wilden immers de hoge plafonds van toen weer laten zien. Er waren prachtige ramen, maar die zaten vestopt achter vier valse plafonds. Doodzonde toch? We denken dat de bezoekers aardig zullen verschieten als ze het nieuwe interieur zien. Als extraatje zorgden we ook voor een ‘urban jungle stijl’ in de zaak.”

Sarah en Pieter openen met het Dendermondse Burgerhuis een tweede zaak. Ook in Asse houden ze al enkel jaren hun eigen, gelijknamige, hamburgerrestaurant open. Elementen uit het interieur van Asse komen ook in Dendermonde terug, zoals de rozettenmuur en buffelhoofden aan de muur. “Gemaakt van echte buffels, geen namaak”, zegt Sarah trots.

De Pauw en Cardon baatten al sinds 2016 het Burgerhuis in Asse uit en lieten een dik jaar geleden hun oog vallen op het Dendermondse pand om er een tweede filiaal te openen. “Een mens moet wat ambitie hebben in het leven”, zegt Sarah. “We waren al een tijdje aan het uitkijken naar een geschikte locatie voor een tweede zaak en vonden die uiteindelijk aan de Grote Markt. Toen we dit gebouw zagen, waren we meteen verliefd. En de Grote Markt is bovendien een heel mooi plein. We gaan ons hier thuis voelen.”

We gingen op zoek naar een degelijke vleesleverancier die écht lekker vlees levert. De broodjes komen van een warme bakker Sarah Cardon

Het gaat snel voor het koppel dat haar eerste Burgerhuis als het ware eigenlijk “per toeval” opende. “Het was een wilde droom om een eigen zaak te hebben”, vertelt Pieter. “Het leek wel spannend. Hoe we uiteindelijk bij een hamburgerzaak gekomen zijn, daar hebben we zelf geen idee van. Maar eens dat idee in ons hoofd, hebben we het verwezenlijkt. We gingen op zoek naar een degelijke vleesleverancier die écht lekker vlees levert. De broodjes komen van een warme bakker, die zelf met ons het perfecte broodje ontwierp: krokant en krakend, maar toch zacht vanbinnen.”

Het vlees van de burgers is afkomstig van West-Vlaams rood, de zogenaamde “rosse” koeien die vooral aan de kust te zien zijn, gemengd met de Oostenrijkse Simmenthaler, een topras dat graast in de Alpen. “Doordat ze veel kruiden eten, heeft dit vlees ook een typerende smaak”, legt Sarah uit. “Dat de dieren goed behandeld worden, vinden we erg belangrijk. Voor ons geen op elkaar gepropte koeien in vuile stallen. Wel dieren die een goed leven hebben gehad, die hebben kunnen grazen op de weide en die bij slecht weer beschut staan. We malen het vlees trouwens zelf in onze keuken, omdat we de kwaliteit steeds willen controleren. Ons vlees is ons pronkstuk.”

Het Burgerhuis aan de Grote Markt is vanaf vrijdag open. De zaak is te bezoeken van donderdag tot en met maandag, zowel ‘s middags als ‘s avonds. Op zaterdag alleen ‘s avonds. Info: www.burgerhuisasse.be.